Австрийский ученый заявил об обнаружении неизвестной картины Тициана - СМИ

Розенауэр датировал полотно примерно 1511 годом. На картине стоящий на закрытом гробе Иисус Христос в левой руке держит флаг с изображением креста, а правой - благословляет, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.

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”Находка неизвестной ранее картины Тициана - чрезвычайная редкость. Полотно удивительно хорошо сохранилось”, - сообщил исследователь в октябрьском номере журнала Burlington Magazine.

Розенауэр обратил внимание на необыкновенное изображение неба. ”Кажется, что свет обладает сверхъестественной энергией, которая заставляет саван и флаг трепетать и развеваться”, - сказал он.

Картина принадлежала семье фон Бюлов и впоследствии - Бернгарду фон Бюлову, который был рейхсканцлером Германской империи с 1900 по 1909 годы. Потом она была перевезена в Уругвай, а затем попала к частному коллекционеру в Европе.