Австрийский ученый заявил об обнаружении неизвестной картины Тициана - СМИ
Профессор Венского университета Артур Розенауэр заявил об обнаружении неизвестной ранее картины великого живописца эпохи Возрождения Тициана, на которой изображен воскресший Иисус Христос.
Розенауэр датировал полотно примерно 1511 годом. На картине стоящий на закрытом гробе Иисус Христос в левой руке держит флаг с изображением креста, а правой - благословляет, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.
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”Находка неизвестной ранее картины Тициана - чрезвычайная редкость. Полотно удивительно хорошо сохранилось”, - сообщил исследователь в октябрьском номере журнала Burlington Magazine.
Розенауэр обратил внимание на необыкновенное изображение неба. ”Кажется, что свет обладает сверхъестественной энергией, которая заставляет саван и флаг трепетать и развеваться”, - сказал он.
Картина принадлежала семье фон Бюлов и впоследствии - Бернгарду фон Бюлову, который был рейхсканцлером Германской империи с 1900 по 1909 годы. Потом она была перевезена в Уругвай, а затем попала к частному коллекционеру в Европе.