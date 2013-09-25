Эксперт назвал востребованные профессии в Украине на ближайшие 10 лет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в редакции газеты «Комсомольская правда в Украине» сказала начальник управления организации профориентации и профобучения Государственного центра занятости Наталья Шевченко, отметив, что в данные направления ожидаются наибольшие инвестиционные вложения.

«Пользуясь данными экспертов, которые анализировали перспективы рынка труда на ближайшие 5-10 лет, мы определили основные отрасли, которые будут востребованными в Украине. Это сельское хозяйство, строительство, IT-сфера, энергетика, транспорт и связь, машиностроение, химия и биотехнологии. Это те направления, в которые ожидаются наибольшие инвестиционные вложения», - отметила она.

По словам Шевченко, в соответствии с прогнозами экспертов, IT-сектор будет на первом месте, за ним следуют телекоммуникации и связь, далее – сельское хозяйство, которое, по ее мнению, во многом позволит предопределить развитие украинской экономики.

Читайте также: Киевские власти придумали, как преодолеть безработицу

Также будут востребованы производители лекарственных препаратов и аптечный бизнес, банковская деятельность, пищевая перерабатывающая промышленность, которая будет необходима вместе с развитием сельского хозяйства. Будут популярными юристы, в большей степени по хозяйственному делу и для сопровождения бизнеса.

Как отметила эксперт, транспортные, финансовые, юридические услуги поднимутся на новый виток развития.

По мнению Шевченко, украинское общество начинает нуждаться впсихологической поддержке, поэтому в последующие годы на рынке труда возникнет необходимость в практических психологах.