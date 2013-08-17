Кабмин разрешил выставлять госшахты на продажу с 50% скидкой

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 7 августа.

Согласно документу, в случае, если аукцион не состоялся в связи с отсутствием покупателей, государственный орган приватизации объявляет аукцион второй раз со снижением начальной цены объекта приватизации на 30%. Если же аукцион повторно не состоялся в связи с отсутствием покупателей, государственный орган приватизации объявляет аукцион в третий раз со снижением начальной цены объекта приватизации на 50%.

Также в документе отмечается, что в крайнем случае, если выставленный актив с 50% скидкой не нашел покупателя, то объект приватизации передается для продажи на инвестиционном конкурсе.

Как ранее сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил перечень угледобывающих предприятий, подлежащих приватизации в 2012-2014 гг., куда вошло 66 государственных шахт, расположенных в Донецкой, Луганской, Львовской и Волынской областях.

Государственные угольные шахты Украины за январь-июль 2013 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 35% - до 8,431 млрд грн с 6,251 млрд грн.