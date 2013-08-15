Правительство инициирует учреждение госпремии имени Ступки

Об этом премьер-министр Николай Азаров сказал во время заседания Кабинета министрам, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

"Правительство инициирует учреждение государственной премии за выдающийся вклад в развитие театрального искусства – имени Богдана Ступки, выдающегося украинского актера, творчество которого стало в действительности европейским достоянием. Сегодня мы одобрим соответствующий законопроект для внесения в Верховную Раду", - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года на 71-м году жизни.

4 июля 2013 г. Президент Украины Виктор Янукович поручил Азарову до 20 августа обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о внесении изменений в Закон «О государственных наградах Украины» относительно установления Государственной премии Украины имени Богдана Ступки.