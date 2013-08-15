Прокуратура узнала о подброшенных наркотиках из интернета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, производство начато после того, как «на днях в Интернет-сети распространена информация о том, что в Беляевском районе работники милиции подбросили в скутер гражданина пакет с наркотиками».

Беляевской межрайонной прокуратурой начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 12,75 тыс. до 25,5 тыс. грн.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Для обеспечения объективности предварительного расследования вышеназванного производства создана группа прокуроров.