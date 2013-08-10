В Днепропетровской области девочку и ее дедушку извлекли из 18-метрового колодца

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 9 августа в 17:35 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в селе Сурско-Литовское Днепропетровского района по улице Полевой, в результате неосторожности в колодец глубиной 18 метров упала девочка 2006 года рождения. Ее дедушка, 1952 года рождения, спустился вниз с помощью троса. Получив травму, он не смог самостоятельно спасти внучку и только держал ее над водой.

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Крики о помощи услышали соседи, которые быстро прибежали, однако ничем помочь не могли. Проезжавший по улице мужчина 1986 года рождения заметил суматоху. Он остановился и с помощью шести пожилых соседей, которые держали веревку, спустился в колодец и поднял на поверхность обоих пострадавших, тем самым спас им жизнь.

Спасателей и медиков соседи начали вызывать, когда ребенка и дедушку уже доставали из колодца. Девочка, с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, кома 2-й степени», и ее дедушка, с диагнозом «гематома головы, травма ключицы» госпитализированы в больницу.