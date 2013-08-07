СМИ: В Феодосии объявили вознаграждение за информацию об убийстве мэра

Городские власти не объявляли официального вознаграждение за сведения об обстоятельствах убийства Бартенева, но готовы заплатить за нее.

Об этом сообщил заместитель городского головы Феодосии Игорь Авруцкий.

"Это слухи (об объявлении официального вознаграждения - ред.). Однако за информацию, которая поспособствует раскрытию преступления, мы готовы выдать сумму, которую озвучит предоставивший важные сведения человек, но не за счет городского бюджета", - сказал Авруцкий Кafanews.com, не уточнив, чьи деньги будут использованы для этих целей.

Как сообщал УНИАН, на Бартенева напали в ночь на 28 июля, когда он зашел в подъезд пятиэтажки. Мужчина среднего роста и крепкого телосложения с расстояния почти полтора метра выстрелил мэру в спину. Началась борьба. Преступник скрылся, забрав барсетку Бартенева с деньгами и документами.

Милиция нашла сумку без денег.

Бартенев умер в больнице, не прожив и суток. Ему было 57 лет. Он имел звание Герой Украины. Дважды, в 2008 и 2010 годах, избирался мэром Феодосии. Расследование проводится по статье Уголовного кодекса Украины «разбой» и «умышленное убийство».