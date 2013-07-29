Ирак отменил запрет на прямые поставки украинской сельхозпродукции

Об этом в ходе официальной встречи договорились Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк и Министр торговли Республики Ирак Хайраллах Хасан Бабекер.

Отныне украинские сельхозпроизводители не будут пользоваться услугами третьих стран для поставок продукции в Ирак. Следовательно, работа с иракскими импортерами без посредников позволит значительно уменьшить расходы на экспорт сельхозпродукции в Ирак.

По словам советника Министра агрополитики Украины Абдулы Бани Насер, благодаря отмене эмбарго объемы экспорта украинской сельхозпродукции в Ирак могут вырасти на 30-40%.

Также в ходе встречи министров шла речь о перспективах увеличения поставок украинской сельхозпродукции в Ирак, в частности зерна и продуктов зернопереработки, подсолнечного масла, а также мяса, яиц и молочной продукции.