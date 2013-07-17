Первое заседание антирейдерской комиссии состоится на следующей неделе

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время заседания правительства, проходящего под его председательством.

"Нам нужно сделать так, чтобы каждый инвестор находился под опекой правительства. Более того, каждый инвестор должен видеть в украинской власти не фактор риска, а стратегического партнера. Для этого нужен постоянный, прямой диалог с инвесторами", - заявил Сергей Арбузов.

Кроме того, первый вице-премьер считает открытый диалог с бизнесом важным аспектом повышения имиджа и инвестиционной привлекательности Украины."Нам нужно больше общаться с деловыми кругами - как украинскими, так и зарубежными. На прошлой неделе мы встретились с представителями ExxonMobil,которые высоко оценивают потенциал разработки углеводородов в Черном море и готовы применять передовую международную практику в своей деятельности в нашей стране", - добавил он.

Сергей Арбузов также обратил внимание, что на этой неделе запланирована встреча с Европейской бизнес-ассоциацией: "На ней будем не столько говорить, сколько слушать. Не исключаю, что затронутые инвесторами вопросы прозвучат на следующем заседании Кабинета Министров, а также на первом заседании Межведомственной комиссии".