Ввести в этом году налог на недвижимость невозможно – эксперт

Об этом сказал первый вице-президент Агентства журналистских исследований (АЖИ) Антон Подлуцкий.

«Первое – парламент не успел до 15 июня утвердить законопроект Министерства финансов, которым предполагается взимать налог с общей площади недвижимости, а не только с жилой. Учитывая требования Бюджетного кодекса, в этом году налог на недвижимость в обновленном формате уже не мог бы вступить в силу, поскольку новация касается изменений доходной части бюджета», – подчеркнул эксперт.

Вторая, не менее важная составляющая переноса сроков действия налога на недвижимость, по мнению первого вице-президента АЖИ, это работа Государственного реестра прав на недвижимое имущество, который начал функционировать с 1 января 2013 г.

«База Госреестра, в силу технических и не только причин, еще далеко не наполнена информацией, которую должны передать Госреестру БТИ. Не имея более-менее полной картины, сложно говорить об адекватном обложении налогом недвижимого имущества граждан. Сейчас, в связи со сменой министра юстиции, в ведении которого находятся госреестры, можно рассчитывать на то, что работа по наполнению Госреестра прав на недвижимое имущество информацией будет идти более динамично, и к началу следующего 2014 года можно будет говорить о полноценном Госреестре», – считает Подлуцкий.

Плюс, подчеркнул эксперт, для внедрения нового налога требуется некоторое время, чтобы население свыклось с пониманием того, что имущество налагает обязательства на собственника.

«Конституция гласит, что владение имуществом налагает на собственника определенные обязательства. И налог на недвижимость – одно из таких обязательств собственника перед обществом, перед государством. Но мы слишком медленно изживаем в себе атавизмы СССР, когда все, кроме сугубо личного имущества, было государственным. Открывшийся лаг в полгода следует также посвятить активной просветительской работе, посвященной важности налога на недвижимость», – отметил первый вице-президент АЖИ.

В дальнейшем, убежден эксперт, роль налога на недвижимость в формировании местных бюджетов будет возрастать. «Пока же она не столь велика – всего 0,1% от суммы доходов сведенного бюджета», – резюмировал Антон Подлуцкий.

Напомним, что ранее в Министерстве доходов и сборов заявили, что ведение налога на недвижимость переносится на 2014 год.