Борьба с рейдерством улучшит позиции Украины в Doing Busines, - министерство

«Мы все видели Национальный план действий, он предполагает принятие законов, ряд из них - также по защите прав инвесторов. Правительство плотно работает с Европейской Бизнес Ассоциацией, Международной финансовой корпорацией, профсоюзами инвесторами. Выслушав их, мы разработали ряд законодательных изменений. Это касается Гражданского кодекса, закона «Об акционерных товариществах». Все они направлены на упрощение жизни инвестора», - сказал Пахолко.

Он отметил, что защита инвесторов автоматически отражается на позициях Украины в международных рейтингах, в частности, Doing Busines. «Определенный эффект мы уже видим, ведь плотно сотрудничать с инвесторами мы начали не вчера, это продолжается уже три года. Такой диалог отражается на наших позициях. Не зря за прошлый год мы поднялись на 15 ступенек в рейтинге Doing Busines. Не в последнюю очередь это состоялось благодаря усилению защиты инвесторов, особенно в части защиты от рейдеров», - подчеркнул представитель МЭРТ.

Напомним, 30 января на заседании Кабмина первый вице-премьер Сергей Арбузов представил программу укрепления позиций Украины в международном рейтинге Doing Business, который ежегодно составляется Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией по данным экспертных опросов.

По результатам рейтинга «Doing Business-2013» Украина, по сравнению с предыдущим годом, поднялась на 15 ступенек - со 152 на 137 место. Для закрепления тенденции, по поручению Сергея Арбузова ряд министерств и ведомств подали свои предложения по дальнейшему улучшению бизнес-климата страны, на основе которых была начата разработка «Проекта мероприятий по повышению показателей Украины в рейтинге Doing Business».