Министр похвалился ростом поголовья птицы и свиней

Однако наилучшие показатели продемонстрировала отрасль птицеводства. Здесь поголовье увеличилось на 7,9%. Таких результатов удалось достичь, в том числе, и благодаря государственной поддержке. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, передает пресс-служба министерства.

"Отрасль отечественного животноводства продолжает наращивать показатели. Этому во многом способствует комплексная государственная поддержка, предоставляемая Правительством в последние годы. В частности, сельхозпроизводители получают дотации за выращенный молодняк, за сданный на убой скот и приобретенные доильные установки. С начала года государство направило на эти программы более 105,6 млн грн", - отметил министр.

Так, благодаря системной государственной поддержке, за 5 месяцев поголовье КРС возросло до 5,4 миллиона голов, или на 3,2%. Положительная тенденция сохраняется и в других отраслях животноводства. Поголовье свиней увеличилось до 8 млн голов, или на 4,8%.

"Вместе с тем, хочу отметить быстрые темпы роста показателей в птицеводстве - наиболее экспортно-ориентированной отрасли отечественного животноводства. Здесь традиционно у нас происходит значительное наращивание поголовья. Так, за 5 месяцев поголовье птицы увеличилось почти на 8% и сейчас составляет около 240 млн голов", - отметил глава ведомства.

Напомним, что в рамках программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы внедряются инвестиционные проекты в животноводство. Благодаря этому планируется, что производство молока вырастет на 3,5%, а реализация скота на убой - на 4,5%.