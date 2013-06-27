Завтра в Украине - жара с грозами

Завтра, 28 июня, в Украине ожидается жаркая погода с дождями и грозами.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, в западных областях синоптики прогнозируют грозовые дожди, местами сильные, температура ночью 10-15°, днем 21-26°; в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

В южной части и восточных областях без осадков, температура ночью 19-24°, днем 31-36°, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза (ночью местами). Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 15-20°, днем 27-32°; в Киеве ночью 18-20°, днем 28-30°.

Сегодня, 27 июня, температура воды в Черном и Азовском морях составляет 23-25°, в Днепре возле Киева - 25°.