Воры разгрузили грузовик, пока водитель спал

Об этом УНИАН сообщили в группе связей с общественностью НГУ УМВД Украины в Николаевской области.

По сообщению, рано утром в дежурную часть Ленинского райотдела милиции поступило сообщение о том, что в одном из дворов возле складского помещения неизвестные разгружают зерно из автомобиля Iveco.

Для проверки полученной информации был направлен наряд патрульной службы.

Прибыв на место, правоохранители увидели, как двое мужчин, находясь на прицепе грузового автомобиля, насыпают зерно в мешки и спускают их вниз своим подельникам. Увидев сотрудников милиции, злоумышленники бросились бежать, но были задержаны и доставлены в Ленинский райотдел милиции.

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Правоохранители выяснили, что пока водитель грузовика спал в кабине, злоумышленники разгружали его прицеп с зерном. Наполненные мешки воры переносили к своему автомобилю, который оставили в соседнем дворе, после чего отвозили пшеницу домой к одному из них, разгружали и снова возвращались за новой партией зерна.

Ворами оказались четверо жителей Николаевской области в возрасте от 19 до 30 лет. По данным милиции, злоумышленники успели сделать несколько ходок и похитить около 30 мешков зерна.

Факт преступления внесен в Единый реестр досудебных расследований, правоохранители проводят проверку.