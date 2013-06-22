Члены вооруженной банды приговорены к длительным срокам с конфискацией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, 42-летний гражданин и житель Республики Молдова в феврале 2011 года организовал в Новоселицком районе Черновицкой области вооруженную банду, в состав которой вовлек двух молдован – 50 и 45 лет и 32-летнего жителя Черновицкой области.

Члены организованной группы, используя автомат «Калашникова» типа АКС-74У, автомобили «Mitsubishi Carisma» и «ВАЗ 2107» совершили на территории Новоселицкого района ряд особо тяжких преступлений. Всего участники банды завладели имуществом потерпевших на сумму более 800 тыс. грн.

Как отмечается в сообщении, члены банды отличались дерзостью и жестокостью. В частности, с целью завладения денежными средствами и ценностями угрожали потерпевшим огнестрельным оружием, применяли пытки.

Кроме того установлено, что двое участников банды 26 декабря 2011 года в с.Маршинцы Новоселицкого района во время совершения разбойного нападения убили женщину.

Шевченковский районный суд г. Черновцы поддержал позицию государственного обвинителя и признал виновными членов вооруженной организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных ст.257 (бандитизм), ч.4 ст.187 (разбой), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и приговорил участников банды к разным срокам лишения свободы.

Приговором суда от 14 июня трое обвиняемых приговорены к 13, 12 и 9 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества.

Четвертого участника банды, который длительное время находился в розыске, задержали правоохранители Молдовы, и там он привлекается к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года в с. Новоселицы Черновицкой области правоохранители задержали группу лиц по подозрению в совершении серии разбойных нападений.