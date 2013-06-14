На праздничном столе загорелся спирт

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области в среду, 12 июня, в Цюрупинскую районную больницу с термическими ожогами поступили 47-летняя женщина и 35-летний мужчина, жители одного из сел. Медики диагностировали у женщины до 60% ожогов головы и груди 3-4 степени, у мужчины – ожоги до 6% кожи рук.

Женщина находится в реанимации, а мужчина - в хирургическом отделении больницы.

По данным работников милиции, пострадавшие получили ожоги во время семейного праздника. Во время застолья, из-за неосторожного обращения с огнем, содержимое бутылки с алкоголем в горящем виде попало на людей.

По данному факту проводится проверка.