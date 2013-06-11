Демонтированную после аварии часть коллектора передали в музей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, новый экспонат - железобетонная канализационная труба диаметром 1000 мм с повреждениями от газовой коррозии.

Труба была демонтирована из действующего канализационного коллектора по улице Зодчих во время ремонтно-восстановительных работ, которые проводятся на указанном участке в связи с провалом, который произошел в середине августа прошлого года. Тогда полностью разрушенная газовой коррозией верхняя часть железобетонного коллектора утратила несущую способность, что привело к «складыванию» внутрь трубопровода и привело к провалу.

Экспонат разместили среди уличной экспозиции насосных агрегатов.

Для перевозки масштабного экспоната была задействована тяжелая спецтехника – самосвал и подъемный кран.