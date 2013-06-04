Эксперты назвали преимущества «электронизации» кассовых аппаратов

Об этом говорится в заявлении Ассоциации налогоплательщиков Украины (АНУ).

«Данные новации действительно направлены на создание более комфортных условий для субъектов хозяйствования, ведь они дают возможность сократить расходы на приобретение бумажных контрольных лент и сохранить время на представление отчетности», - сказано в нем.

Кроме того, в Ассоциации убеждены, что одним из преимуществ применения РРО является уменьшение количества проверок и «встреч» с налоговиками, ведь, применяя дистанционный контроль, органы доходов и сборов в режиме реального времени будут получать информацию об объемах расчетных операций.

В документе отмечается, что обычные граждане также заинтересованы в широком применении РРО, так как это гарантирует надлежащую защиту их прав в качестве потребителей.

В АНУ констатируют, что введение электронной контрольной ленты на кассовых аппаратах может показать свою эффективность при решении всех технических проблем.

Напомним, что с 1 января 2013 действуют положения закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", согласно которым предприниматели, использующие кассовые аппараты, обязаны подавать в налоговую в электронной форме копии расчетных документов и фискальных отчетных чеков, находящихся на контрольной ленте в памяти РРО или памяти модема, который к ним присоединен.

В тоже время налоговики предоставили бизнесу переходный период (полгода) для адаптации к работе в новых условиях. До 1 июля к предпринимателям не применяются штрафные санкции за непредставление отчетности в электронной форме.