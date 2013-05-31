На военном полигоне взорвались устаревшие боеприпасы: двое раненых

На Новомосковском военном полигоне в Днепропетровской области в результате взрыва устаревших боеприпасов пострадали двое военнослужащих.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил днепропетровский прокурор по надзору за соблюдением законов в военной сфере Южного региона Роман Резниченко.

По его словам, на полигоне проводились работы по утилизации устаревших боеприпасов.

30 мая на полигоне загорелась трава. Военнослужащие начали ее тушить. В это время сдетонировали боеприпасы прошлых лет, рассказал прокурор.

“В результате взрыва боеприпасов двое солдат получили ранения и были госпитализированы”, - уточнил Резниченко.

По его словам, состояние одного из военнослужащих средней тяжести, второго - удовлетворительное.

Сведения о факте взрыва на полигоне внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, предметами, представляющими повышенную опасность, что повлекло телесные повреждения нескольким лицам).