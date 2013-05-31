Старший следователь присвоил ноутбук обвиняемого

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, обвинительный акт также касается адвоката, выступавшего пособником, и старшего оперуполномоченного по особ важным делам Управления борьбы с торговлей людьми и с преступлениями против нравственности Департамента уголовного розыска МВД Украины.

По словам начальника Главного управления ГПУ по расследованию преступлений относительно коррупционных деяний Владимира Кривуценко, расследуя уголовное дело, следователь пожелал получить от обвиняемого неправомерную выгоду, обещая за это принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела по отдельным эпизодам (по УПК Украины 1960 г.).

«Ради осуществления своего намерения он привлек в качестве пособника своего знакомого адвоката, а также коллегу из Управления борьбы с торговлей людьми и преступлениями против нравственности МВД Украины», - сказал Кривуценко.

Он отметил, что указанными работниками ОВД при обыске у обвиняемого были изъяты сейф, в котором находилось 139 тыс. грн, ноутбук, мобильный телефон, которыми последние завладели.

«В комнату вещественных доказательств следователь сдал только коробку от ноутбука, заполненную газетами. Однако прокуроры при проверке вещественных доказательств обнаружили этот ноутбук в личном пользовании следователя», - отметил Кривуценко.

По его словам, продолжая свою преступную деятельность, следователь вместе с адвокатом и старшим оперуполномоченным получили от обвиняемого неправомерное вознаграждение в сумме 50 тыс. долларов.

Как сказал начальник Главного управления Генпрокуратуры, старший следователь СУ ГУМВД Украины в Киевской области обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Адвокат обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины, а старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления борьбы с торговлей людьми и с преступлениями против нравственности Департамента уголовного розыска МВД Украины – ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом; ст. 366 - служебный подлог; ст. 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.