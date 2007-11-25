Житомирские студенты собрали более 200 рассказов очевидцев Голодомора

Ко Дню памяти жертв Голодомора житомирские студенты собрали более 200 рассказов очевидцев об искусственном голоде в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Житомирского областного архива Игорь РАФАЛЬСКИЙ.

"Ко Дню памяти жертв Голодомора собрано 200 рассказов очевидцев Голодомора, эти воспоминания свидетельствуют о том, что крестьян в те времена довели не только до физической, но и до моральной деградации", - сказал И.РАФАЛЬСКИЙ.

По его словам, среди собранных документов есть свидетельства о каннибализме, когда родители убивали своих детей, чтобы прокормить человеческим мясом тех, которые остались.

При этом И.РАФАЛЬСКИЙ отметил, что наиболее поражающими являются воспоминания жительницы Коростенского района, которая сообщила, что в селе Лисобуда этого района во время Голодомора женщина зарезала своего четырехлетнего ребенка, чтобы съесть его.

И.РАФАЛЬСКИЙ сообщил, что в государственном архиве хранятся документы о массовом уничтожении миллионов людей в 1932-1933 годах, что было обусловлено планом хлебозаготовок. Он также добавил, что точное количество жертв Голодомора в области до сих пор не известно. Лишь после издания "Книги памяти" украинского народа, куда войдут имена всех умерших от Голодомора 1932-1933 годов, можно будет узнать о масштабах этой трагедии.