Украина ограничила импорт некоторых видов стеклотары из России

В частности, по результатам проведения антидемпингового расследования, инициированного национальным товаропроизводителем ОАО "Марьяновский стеклозавод", принято решение о применении сроком на пять лет окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину стеклянной тары медицинского назначения емкостью до 0,15 л происхождением из Российской Федерации. Решение Комиссии вступает в силу через 30 календарных дней со дня опубликования сообщения о нем в газете "Урядовый курьер".

Результаты антидемпингового расследования показали, что некоторые российские предприятия экспортировали в Украину тару медицинского назначения по демпинговым ценам, что причиняло вред национальному товаропроизводителю.

Применение антидемпинговых мер положительно повлияет на улучшение финансово-экономического состояния отечественного товаропроизводителя, приведет к наращиванию объемов производства и продажи продукции на внутреннем рынке Украины.

Также это позволит увеличить размеры внутреннего инвестирования в модернизацию производства с целью повышения качества и конкурентоспособности реализуемой продукции.