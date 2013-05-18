Депутат инициирует расследование против газовой компании Курченко

Проект соответствующего постановления №2985 зарегистрирован в парламенте и опубликован на сайте ВР.

«Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств участия должностных лиц в контрабанде и монополизации рынка нефтепродуктов и сжиженного газа, нарушений в сфере государственных закупок при участии группы компаний «Газ Украина 2009», - сказано в документе.

В качестве обоснований для создания данной комиссии в документе приводятся журналистские расследования ряда украинских СМИ, которые утверждают, что деятельность компании «Газ Украина 2009» привела к значительным потерям государственного бюджета. В частности, приводится информация о том, что за короткий промежуток времени группа получила контроль над 80% внутреннего сбыта сжиженного газа и заняла ведущее место в импорте нефтепродуктов в Украину, при этом говорится, что госбюджет потерял приблизительно 1,5 млрд грн от неуплаты акциза и НДС.

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Справка УНИАН. Основным акционером группы компаний «Газ Украина 2009» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

Группа компаний «Газ Украина 2009», которая в конце февраля 2013 года заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК), в марте 2013 года купила у крупнейшей частной российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

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По информации, размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина 2009» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долларов.