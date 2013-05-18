Роженица выпрыгнула с третьего этажа роддома
01:58, 18 мая 2013Общество
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В Тернополе с высоты 3-го этажа роддома выпрыгнула роженица.
Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, инцидент произошел вчера, на место происшествия сразу прибыли правоохранители, сейчас по данному инциденту проводится проверка.
25-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, сразу после инцидента ее поместили в реанимационное отделение роддома.
По неофициальным данными, потерпевшая 4 дня назад родила ребенка.
Поступок женщины связывают с семейными трудностями, якобы накануне она поссорилась со своим мужем.
Мотивы женщины, прыгнувшей из окна, будут выяснять правоохранители.
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