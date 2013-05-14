Завод ядерного топлива в Украине еще не построили, но директора уже заменили

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Арсирий сменил Юрия Антипова, который занимал должность директора предприятия с августа 2012 года.

Отмечается, что соответствующее решение наблюдательный совет завода принял на заседании 23 апреля.

Ранее Арсирий занимал должность генерального директора энергоснабжающей компании «Луганское энергетическое объединение».

Справка УНИАН. 4 октября 2012 года в Украине неподалеку от поселка Смолино (Кировоградская обл.) было начато строительство украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале ЗАО распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Согласно утвержденной Кабинетом министров в сентябре 2009 года государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.