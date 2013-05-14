Украинцы легализовали 15 тыс. документов для использования за границей

Это - свидетельства о рождении, браке и его расторжении, смерти, выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и другие, сообщается на Правительственном портале.

«Для легализации документов, предназначенных для использования на территории других государств, на них проставляется апостиль - штамп, удостоверяющий подлинность и подтверждения подписей, статуса лиц, печатей на официальных документах во всех странах-участницах Гаагской конвенции, а это около 100 государств во всем мире», - отметила директор Департамента по делам гражданского состояния граждан Государственной регистрационной службы Украины Валентина Кунда.

С начала нынешнего года за услугой по проставлению апостиля в ведомство обратилось более 3 тыс. граждан.

По их обращениям легализировались документы для использования на территории Италии, Германии, Израиля, Испании, Франции, Португалии, Нидерландов.

«Документы с апостилем одновременно могут использоваться в различных странах-участницах Гаагской конвенции. Процедура проставления апостиля осуществляется обычно в течение одного рабочего дня при предъявлении оригиналов документов, выданных компетентными органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины», - отметила Кунда.