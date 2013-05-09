Завтра в Украине - жара
13:36, 09 мая 2013Общество
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Завтра днем в Украине ожидается 25-30°.
Вода в Днепре возле Киева +18 °.
Завтра днем в Украине ожидается 25-30°. Ветер южный, в южной и восточной частях северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, в восточных областях и в Карпатах местами 5-8° тепла; днем 25-30°, на побережье морей и в горных районах 18-23°.
В Киеве и области в пятницу - малооблачная сухая погода. Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 19-14°, днем 25-30°, в Киеве ночью 12-14°, днем 27-29°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 13-19°; в Днепре в районе Киева 18°.
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