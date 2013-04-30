В Кабмине надеются убедить Европу в серьезности интеграционных намерений

Об этом сказал глава правления Института украинской политики Кость Бондаренко, передает РБК-Украина.

«Последние визиты Андрея Клюева в Брюссель и министров иностранных дел Польши, Литвы, Дании и Нидерландов в Украину показали, что у нас есть серьезные шаги вперед в направлении Европы, и она готова идти нам навстречу. Поездка украинской делегации во главе с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым в столицу Бельгии только закрепит эти достижения», - сказал политолог.

По его мнению, самой ответственной в ходе визита станет встреча Арбузова с комиссаром ЕС по торговле Карлом де Гухтом.

В то же время, Бондаренко убежден, что визит подготовит почву к запланированному на 15 мая первому совещанию между представителями Еврокомиссии и Украины. «Нынешний визит должен подготовить почву для этого события. В принципе, по моим прогнозам, ЕС оценит прогресс евроинтеграционных процессов в Украине, а также подтвердит запланированное на осень подписания СА с ЕС. В частности, думаю, что Европа увидит позитив в борьбе с коррупцией, отметит изменения в УПК, помилование Юрия Луценко. Последние визиты в Брюссель наших чиновников показали, что европейцы уже не ставят вопросы избирательного правосудия, Юлии Тимошенко, законодательства о выборах», - резюмировал Бондаренко.

Делегация во главе с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым находится с визитом в Брюсселе 29-30 апреля.