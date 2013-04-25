Жителям киевской многоэтажки вернули переплаченные деньги

Об этом сообщил прокурор Оболонского района Олег Андрущенко, информировали УНИАН в пресс-службе районной прокуратуры.

По его словам, в декабре прошлого года во время обследования дома по просп. Оболонскому, 16-Е, должностные лица коммунального предприятия «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг» выявили, что счетчик тепловой энергии, которым оборудован дом, вышел из строя.

Как отметил прокурор, законодательством предусмотрено, что в случае неисправности прибора учета воды и тепловой энергии плата за коммунальные услуги начисляется с момента ее установления согласно нормативам потребления.

«Однако вопреки требованиям закона, администрацией КП был сделан перерасчет за указанные услуги за весь период отопительного сезона. Следовательно жителям дома было излишне доначислено к оплате около 50 тыс. грн», - констатировал О.Андрющенко.

По результатам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой района, коммунальным предприятием проведен перерасчет за коммунальные платежи за октябрь-ноябрь 2012 года и уменьшена плата за эти услуги на общую сумму почти 50 тыс. грн.

Кроме того, за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен начальник отдела учета квартплаты и коммунальных услуг КП.