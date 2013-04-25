Украина хочет минимизировать ущерб от решений Таможенного союза

Об этом сказал Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и ЕврАзЭС Валерий Мунтиян газете «Коммерсант-Украина».

Он отметил, что проект соответствующего меморандума Украина направила членам Таможенного союза еще на прошлой неделе. "В меморандуме два ключевых пункта: о статусе Украины как наблюдателя в Таможенном союзе, а также об участии нашего представителя во всех заседаниях комиссий ТС", - пояснил он.

По словам В.Мунтияна, окончательное решение еще не принято, но "украинская редакция меморандума была взята за основу и сейчас находится в работе". "Мы рассчитываем, что такое решение (одобрение заявки) будет принято 29 мая на заседании глав государств-членов ТС. Однако для этого проект меморандума должен пройти обсуждение в правительствах стран-членов этого союза, передан нам и в случае нашего согласия с внесенными в него правками передан на рассмотрение Евразийской экономической комиссии", - уточнил чиновник.

В украинском правительстве рассчитывают, что участие страны в работе органов Таможенного союза позволит избежать принятия решений, наносящих вред национальным интересам. "Сейчас мы узнаем о решениях ТС лишь после принятия и не можем их корректировать. Участие в обсуждении дает такую возможность. Как минимум мы сможем заранее подготовиться к изменениям", - пояснил В.Мунтиян.

По его словам, к таким решениям относится и изменение технических регламентов, и пересмотр экспортных квот, и вопросы торговых расследований, проводимых комиссией. В.Мунтиян напомнил, что страна имеет статус наблюдателя в ЕврАзЭС, но эта структура прекращает свое существование с января 2015 года вследствие углубления интеграции в рамках Таможенного союза. "Мы не должны потерять контроль над процессами на этом пространстве", - пояснил он действия Киева.

По теме: У Медведева заявляют, что вопрос о статусе Украины в ТС пока не решен

Как сообщал УНИАН, 23 апреля премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина договорилась с Таможенным союзом о статусе наблюдателя в этой организации.

"На мой взгляд, уже решение принято, и речь идет о технических формулировках", - сказал Н.Азаров.

В то же время замглавы Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Лихачев заявил, что вопрос о статусе Украины в Таможенном союзе еще не решен.