Более половины украинцев считают, что в армии нужны священники

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, были презентованы сегодня в Киеве во время круглого стола на тему “Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений”.

Наибольшей является поддержка среди жителей запада (73%), наименьшей - среди жителей центра (42%).

Среди верующих поддержка этого вопроса составляет 61%, а среди неверующих - 21%.

Опрос был проведен 28 февраля - 6 марта. В нем приняли участие 2010 респондентов во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.