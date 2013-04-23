Более половины украинцев считают, что в армии нужны священники
23:24, 23 апреля 2013Общество
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56% (против 52% в 2010 году) респондентов разделяют мнение о том, что украинским Вооруженным силам нужны капелланы (военные священники).
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, были презентованы сегодня в Киеве во время круглого стола на тему “Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений”.
Наибольшей является поддержка среди жителей запада (73%), наименьшей - среди жителей центра (42%).
Среди верующих поддержка этого вопроса составляет 61%, а среди неверующих - 21%.
Опрос был проведен 28 февраля - 6 марта. В нем приняли участие 2010 респондентов во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.
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