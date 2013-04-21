В Житомирской области нашли тела двух братиков, исчезнувших у реки в феврале

Вчера на Житомирщине нашли на дне озера тела без вести пропавших детей, которых милиция разыскивала на протяжении двух месяцев.

Как сообщила УНИАН руководитель Отдела связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, почти два месяца тому назад в Радомышльском районе исчезли двое детей, 3-х и 4-х лет. Все это время милиция не прекращала их поиски.

«Начиная с 28 февраля с.г., когда поступило сообщение об исчезновении двух малолетних детей, милиция проводила масштабный комплекс розыскных мероприятий, чтобы установить их местопребывание», - отметила А. Ващенко.

Она прибавила, что вместе с общественностью стражи порядка обследовали прилегающую территорию, опросили свыше полтысячи жителей соседних сел и осмотрели в близлежащих населенных пунктах все нежилые дома, где могли найти временное пристанище двое маленьких мальчиков.

Непосредственно к поисковым работам исчезнувших детей на местном водоеме были привлечены водолазы, которые на протяжении нескольких дней обследовали местный пруд. Однако их работа значительно осложнялась погодными условиями и толстым слоем льда на водоеме.

Параллельно проверялись другие версии возможного развития событий. Однако ни одна из них не нашла своего объективного подтверждения.

В субботу, 20 апреля, во время проведения искусственного снижения уровня воды в местном пруде села Глиницы были обнаружены тела двух детей. На место события прибыла следственно-оперативная группа Радомышльского райотдела милиции.

На данный момент тела детей опознаны родителями. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут установлены причины смерти детей.

Как сообщал УНИАН, после исчезновения в феврале этого года в Радомышльском районе двух маленьких братьев родня и страже порядка приступили к их поиску. Бабушка детей жаловалась на то, что по ее мнению, детей плохо ищут. Стражи порядка заверяли, что для поисков детей сделано все возможное.