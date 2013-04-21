В Житомирской области нашли тела двух братиков, исчезнувших у реки в феврале
В селе Глиница Радомышльского района Житомирской области во время проведения розыскных мероприятий на дне водохранилища реки Мика работниками РО УМВД обнаружены тела двух погибших детей.
Вчера на Житомирщине нашли на дне озера тела без вести пропавших детей, которых милиция разыскивала на протяжении двух месяцев.
Как сообщила УНИАН руководитель Отдела связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, почти два месяца тому назад в Радомышльском районе исчезли двое детей, 3-х и 4-х лет. Все это время милиция не прекращала их поиски.
«Начиная с 28 февраля с.г., когда поступило сообщение об исчезновении двух малолетних детей, милиция проводила масштабный комплекс розыскных мероприятий, чтобы установить их местопребывание», - отметила А. Ващенко.
Она прибавила, что вместе с общественностью стражи порядка обследовали прилегающую территорию, опросили свыше полтысячи жителей соседних сел и осмотрели в близлежащих населенных пунктах все нежилые дома, где могли найти временное пристанище двое маленьких мальчиков.
Непосредственно к поисковым работам исчезнувших детей на местном водоеме были привлечены водолазы, которые на протяжении нескольких дней обследовали местный пруд. Однако их работа значительно осложнялась погодными условиями и толстым слоем льда на водоеме.
Параллельно проверялись другие версии возможного развития событий. Однако ни одна из них не нашла своего объективного подтверждения.
В субботу, 20 апреля, во время проведения искусственного снижения уровня воды в местном пруде села Глиницы были обнаружены тела двух детей. На место события прибыла следственно-оперативная группа Радомышльского райотдела милиции.
На данный момент тела детей опознаны родителями. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут установлены причины смерти детей.
Как сообщал УНИАН, после исчезновения в феврале этого года в Радомышльском районе двух маленьких братьев родня и страже порядка приступили к их поиску. Бабушка детей жаловалась на то, что по ее мнению, детей плохо ищут. Стражи порядка заверяли, что для поисков детей сделано все возможное.