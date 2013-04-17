В Симферополе псевдодепутат выманил у людей миллион гривен
22:48, 17 апреля 2013Общество
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В Крыму суд приговорил к 5 годам тюрьмы мошенника, выманившего у жителей Симферополя 1 млн грн.
Мужчину осудили на 5 лет
Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил к 5 годам тюрьмы с конфискацией имущества мошенника, который выманил у горожан в 2007-2011 годах один миллион гривен.
Как сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Крыма, приговор вынесен на этой неделе, фамилия афериста не указывается.
По данным надзорного ведомства, мошенник представлялся депутатом райсовета, помощником депутата крымского парламента или родственником работника правительства автономии и за деньги обещал помочь получить участок в Симферополе.
Прокуратура доказала вину афериста в 12 эпизодах преступной деятельности.
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