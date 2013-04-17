В Симферополе псевдодепутат выманил у людей миллион гривен

Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил к 5 годам тюрьмы с конфискацией имущества мошенника, который выманил у горожан в 2007-2011 годах один миллион гривен.

Как сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Крыма, приговор вынесен на этой неделе, фамилия афериста не указывается.

По данным надзорного ведомства, мошенник представлялся депутатом райсовета, помощником депутата крымского парламента или родственником работника правительства автономии и за деньги обещал помочь получить участок в Симферополе.

Прокуратура доказала вину афериста в 12 эпизодах преступной деятельности.