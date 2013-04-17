Украина выделила 37 госстипендий для граждан России

Как сообщили УНИАН в посольстве Украины в России, 15 стипендий выделено для граждан Российской Федерации; 20 - для граждан Российской Федерации украинского происхождения и 2 – на обучение в аспирантуре.

Сообщается, что кандидаты на обучение по образовательно-квалификационному уровню бакалавра должны иметь документы о полном общем среднем образовании с оценками, которые отвечают оценкам «отлично» и «хорошо» и предоставляют право поступать в высшие учебные заведения своей страны. Кандидаты на обучение по образовательно-квалификационному уровню магистра должны иметь документы о полученном в Украине или в другой стране образовательном или образовательно-квалификационном уровне, который дает право продолжить обучение в магистрате. Документы, выданные учебными заведениями других стран, должны пройти в Украине процедуру признания и установления эквивалентности.

Отмечается, что Министерство образования и науки РФ должно до 1 мая 2013 года подать Министерству образования и науки Украины на каждого кандидата на обучение необходимые документы.

Украинская сторона обеспечивает стипендиатов бесплатным обучением, стипендией в размере, установленном для украинских студентов, проживанием в общежитии с оплатой, предусмотренной для граждан Украины, медицинским обслуживанием в соответствии с законодательством Украины.

Министерство образования и науки Украины не берет на себя расходы, связанные с проездом кандидатов к месту обучения и возвращением после завершения обучения или в случаях их отчислений.