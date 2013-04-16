Эксперт: В Украине растет потребительская активность населения

В экономике Украины четко обозначились позитивные тенденции, отметила директор департамента макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли Украины в ходе интервью телеканалу. К ним эксперт отнесла, прежде всего, динамичный рост внутреннего спроса. По словам Натальи Горшковой, эта позитивная тенденция, зависящая исключительно от внутренних факторов, наблюдается как на протяжении прошлого года, так и в начале этого. При этом высокими темпами растет потребительская активность населения.

«Причин здесь несколько: во-первых, в экономике Украины сохраняется не первый год ценовая и курсовая стабильность. В таких условиях растет потребительская активность населения. Во-вторых, правительство планомерно повышает социальные стандарты - и в прошлом году, и в этом, мы имеем очень высокий темп роста реальной заработной платы. Например, за 2 месяца этого года реальная зарплата выросла на 9,6%, естественно, это тоже положительно влияет на повышение покупательной способности населения», - отметила Наталья Горшкова.

Свидетельством растущего спроса населения являются быстрые темпы роста розничной торговли: за 2 месяца он составил 14,8%, что сопоставимо с цифрами прошлого года.

«На сегодня драйвером развития экономики Украины является рост внутреннего спроса населения. И это положительно сказывается и на развитии, и на структуре экономики. У нас сегодня растет очень высокими темпами пищевая промышленность – за 2 месяца мы имеем 6,3% роста. Растет производство в сельском хозяйстве: за первый квартал - 5,8% роста сельхозпродукции, и это в первую очередь животноводство. Поэтому роль этих секторов в развитии экономики увеличивается. Происходит постепенная реструктуризация и увеличение доли внутренне ориентированных отраслей», - пояснила директор департамента Минэкономразвития.