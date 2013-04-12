Одесская прокуратура оценила ущерб от фекалий в Черном море

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в прокуратуру Одесской области поступили материалы Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря о факте самовольного сброса в акваторию моря, в районе пляжа Аркадия города Одессы, неочищенных канализационных стоков.

Установлено, что 5 апреля в ходе выполнения работ по реализации проекта «Реконструкция магистральной части системы водоотведения Южного бассейна канализования Одессы», без получения соответствующих разрешений, филиал «Инфоксводоканал» отключил канализационно-насосную станцию ​​и провел опорожнение напорного коллектора.

Кроме того, в период проведения монтажных работ неочищенные канализационные стоки поступали непосредственно в акваторию Черного моря. Всего район пляжа Аркадия попало 21 тыс. куб. метров стоков, что привело к загрязнению поверхностных вод.

«Общая сумма нанесенного окружающей среде ущерба составляет более 53 млн гривен", отметили в прокуратуре.

Также сообщается, что "разрешения на выполнение строительных работ предоставлены инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области".

Все материалы для проведения проверки и принятия, при наличии оснований, мер реагирования уже направлены в Одесскую межрайонную прокуратуру по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере», - сообщили в пресс-службе.

Согласно информации пресс-службы, проект «Реконструкция магистральной части системы водоотведения Южного бассейна канализования Одессы» получил положительное экспертное заключение ГП «Укргосстройэкспертиза» от 18 октября 2012 г. и утвержден распоряжением Кабинета Министров Украины 3 декабря 2012 г. Вышеуказанные работы проводились по врезке переложенного участка магистральной части водоотведения в действующий трубопровод на основании письма заместителя мэра Одессы от 4 марта 2013 г. и протокольного решения заседания штаба по контролю за реализацией проекта.