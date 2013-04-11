Луганску отопление выключат досрочно

В Луганске завтра, 12 апреля, досрочно завершится отопительный сезон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, такое решение было принято исполнительным комитетом вчера, 10 апреля, исходя из климатических условий, согласно строительным нормам и правилам, а также правилам технической эксплуатации и нормам санитарного законодательства.

Согласно сообщению, завтра, 12 апреля, в Луганске ночью ожидается плюс 5 градусов, днем – плюс 12. В субботу, 13 апреля, - +4, +15 ; в воскресенье, 14 апреля, - ночью плюс 7, днем плюс 16 градусов.

Справка УНИАН. Согласно нормативам, отопление отключается при условии, если три дня подряд среднесуточная температура составляет не ниже 8 градусов тепла.