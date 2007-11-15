Евросоюз готов проплатить возрождение причерноморских степей

Презентация проекта Европейского Союза «Комплексное использование земель евразийских степей» состоялась сегодня в Одессе.

По словам руководителя проекта Рикса БОСХА, «общий бюджет этого масштабного проекта Евросоюза, направленного на сохранение и возрождение степных экосистем Причерноморья, составляет 2,5 млрд. евро. Намечено его реализовать в четырех регионах – Одесской и Луганской областях Украины, Ростовской области Российской Федерации и южных районах Республики Молдова».

Конкретизируя намеченные объемы работ, Р.БОСХ отметил, что ради будущего возрождения степей Причерноморья планируется «создать устойчивые механизмы финансирования запланированных мероприятий».

По его словам, главная цель проекта ЕС, реализация которого будут продолжаться до декабря 2008 года, - не допустить исчезновения евроазийских степных экосистем.