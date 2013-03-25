СМИ: Экс-прокурор Гайсинский обладает VIP-особняком в центре Киева

Об этом «Фокусу» сообщил один из представителей ЕБРР.

Как отмечает издание, пятиэтажнный особняк находится в центре Киева на ул. Немировича-Данченко, 16, при въезде на территорию установлены ворота, украшенные монограммой. Знак, составленный из соединенных между собой букв ЮГ, совпадает с начальными буквами написания имени и фамилии Юрия Гайсинского, который в 2000-2002 годах возглавлял прокуратуру Киева.

Цена квадратного метра в здании такого типа, по оценке президента Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Генриха Людкевича, может колебаться в пределах 4-6 тыс. долларов. Таким образом, стоимость офисного центра площадью 2 600 кв. м, по расчетам «Фокуса», превышает 13 млн долларов.