СМИ: Экс-прокурор Гайсинский обладает VIP-особняком в центре Киева

14:50, 25 марта 2013
Общество
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Украинское представительство Европейского банка реконструкции и развития находится в здании, принадлежащем бывшему прокурору Киева Юрию Гайсинскому.

Киев, ул. Немировича-Данченко, 16 / Фото: Карты Google

Об этом «Фокусу» сообщил один из представителей ЕБРР.

Как отмечает издание, пятиэтажнный особняк находится в центре Киева на ул. Немировича-Данченко, 16, при въезде на территорию установлены ворота, украшенные монограммой. Знак, составленный из соединенных между собой букв ЮГ, совпадает с начальными буквами написания имени и фамилии Юрия Гайсинского, который в 2000-2002 годах возглавлял прокуратуру Киева.

Цена квадратного метра в здании такого типа, по оценке президента Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Генриха Людкевича, может колебаться в пределах 4-6 тыс. долларов. Таким образом, стоимость офисного центра площадью 2 600 кв. м, по расчетам «Фокуса», превышает 13 млн долларов.

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