Завтра в Украине - от 15° мороза до 8° тепла, дождь, снег, метели

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 26 марта в южной части, в Закарпатье, Прикарпатье, днем и в Винницкой и Кировоградской областях облачно с прояснениями, временами снег и мокрый снег, в Крыму днем дождь; на юге страны местами налипание мокрого снега, гололед, метели, днем в Одесской области местами сильный мокрый снег.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13° мороза, на севере до 16°, днем 2-7° мороза; в южных областях и в Закарпатье ночью 3-8° мороза, днем около 0°; в Крыму ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 3-8° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 2-7° мороза.

В столице без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 3-5° мороза.