Арбузов рассказал, как сделать украинских аграриев конкурентоспособными

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, передает РБК-Украина.

«Развитие кооперативного движения и поддержка его со стороны государства является необходимым условием возрождения украинского села. И мировой опыт подтверждает, что именно благодаря объединению в кооперативы, мелко- и среднетоварные производители могут повысить конкурентоспособность своей продукции. Поэтому интерес селян к таким объединениям постепенно растет», - отметил Арбузов.

Убеждены в перспективности развития сельхозкооперативов и в регионах. В рамках организованного Минагрополитики опроса, более 9 тыс. председателей сельских и поселковых советов, что составляет более 84% из их общего числа, поддержали создание обслуживающих сельхозкооперативов. Сегодня в Украине действует более 850 обслуживающих кооперативов. В рамках инициативы «Родное село» в прошлом году появилось еще почти 100.

«В целом, по мнению председателей сельских и поселковых советов, для того, чтобы сельское население было трудоустроено и имело стабильный доход, необходимо создать около 18 тыс. обслуживающих кооперативов. А по оценкам отечественных экспертов аграрного рынка, благодаря инициативе «Родное село» и кооперации в селах можно создать 1,6 млн рабочих мест к 2020 г. Первым же шагом к формированию кооперативов должны стать семейные фермы. Сейчас правительство активно поддерживает их создание», - заявил первый вице-премьер.

Он также подчеркнул, что кооперативное движение среди мелких и средних производителей позволит не только экономически развивать села, но и улучшать их социальную инфраструктуру. «Правительственная политика и реформы в аграрной сфере должны привести к всестороннему развитию сельских территориальных громад Украины. А это значит - к развитию 70% территории нашего государства, на которых проживает треть населения », - добавил чиновник.

Напомним, Президент Виктор Янукович отметил, что приложив максимальные усилия к созданию сети сельхозкооперативов, в Украине удастся повысить уровень жизни в селах. Поэтому правительство и другие органы власти должны максимально способствовать социально-экономическому развитию в сельской местности.

В прошлом году Министерство аграрной политики и продовольствия разработало и представило стратегию социально-экономического развития сельских территорий «Родное село». Эта инициатива ориентирована на создание сельскохозяйственных кооперативов и поддержку государством мелких и средних товаропроизводителей.