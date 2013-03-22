Украина выторговывает на металле и продуктах 56% от всего экспорта

В январе-феврале 2013 года в структуре украинского экспорта превалируют вывоз продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции (28% от общего объема экспорта) и металлов (27%), сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Далее в структуре экспорта идут машины и оборудование (16%), продукция химической промышленности (10%), топливно-энергетические материалы (6%).

В структуре импорта основу составляют топливо (29% от общего объема импорта), машины, транспорт и оборудование - 24%, продукты химической промышленности – 16%. Затем следует импорт продовольствия - 12% и металлопродукции – 6%.

В Миндоходов сообщили, что в денежном выражении объем экспорта продовольствия составил 2,9 млрд долларов, а импорта – 1,3 млрд долларов. При этом мяса ввезли на 79,6 млн долларов, а вывезли на 50 млн долларов. Рыбы ввезли на 135 млн долларов, а вывели – на 602 тыс. долларов.

Объем экспорта зерновых составил 1 млрд долларов США, а импорта – 98,5 млн долларов.

Импорт торговли молочной продукцией и яйцами составляет 36 млн долларов, экспорт – 82 млн долларов.

Сахара, по данным Миндоходов, экспортировали на 43 млн долларов, а импортировали на 10,7 млн долларов.

Объем импорта кофе и чая за два месяца года составил 51 млн долларов, а экспорт - 1,9 млн долларов. При этом какао и шоколада вывезли на 95 млн долларов, а ввезли - на 70 млн долларов.

По данным Миндоходов, импорт фармацевтической продукции составил 459 млн долларов, а экспорт 35 млн долларов. Парфюмерии ввезли на 131 млн долларов, а вывезли на 30,5 млн долларов.

Объем импорта одежды составил 143 млн долларов, а экспорта - 101,5 млн долларов.

Экспорт ювелирных изделий составил 119 млн долларов, а импорт - 15,5 млн долларов.

Порядка 4 млн долларов составил экспорт меха (при импорте 1,7 млн долларов). Изделий из кожи импортировали на 26 млн долларов, а экспортировали — на 6,6 млн долларов.

Объем импорта часов, по информации Миндоходов, составил 3,5 млн долларов, а экспорт 315 тыс. долларов.

Как сообщал УНИАН, товарооборот Украины со 192 странами мира с начала года составил 22 млрд долларов, при этом активнее всего Украина торговала со странами СНГ (объем импорта составил 4,4 млрд долларов, экспорта – 3,3 млрд долларов) и государствами Европейского Союза (объем импорта составил 3,6 млрд долларов, экспорта - 3 млрд долларов).