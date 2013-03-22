В 2012 году объемы экспорта продукции питания выросли почти на 26%

«С начала года мы видим устойчивую тенденцию к наращиванию производства большинства видов продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, в январе-феврале 2013 года производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в Украине выросло на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В частности, значительно увеличилось производство продукции животноводства − мяса крупного рогатого скота, свиней. Но больше всего удалось нарастить производство замороженного мяса домашней птицы − на 65,7%», − отметил Николай Присяжнюк.

Также Министр подчеркнул, что на 15% увеличилось производство сливочного масла, на 8,6% − свежего творога. Кроме того, отечественные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности нарастили производство фруктовых и овощных соков − на 21,7%, и безалкогольных напитков − на 22,9%.

Глава ведомства отметил, что значительно возросли и объемы экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Очень важно, что растет экспорт готовой продукции с добавленной стоимостью. Так, в январе-феврале объемы экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности выросли на 298,1 миллиона долларов, то есть на 25,7% по сравнению с соответствующим периодом 2012 года. В общем, за указанный период экспорт этой продукции составил 1,5 миллиарда долларов», − добавил Николай Присяжнюк.