В Кабмине хотят пересадить чиновников на отечественный автопром

Об этом он сказал в эфире программы «Досвід» на телеканале «Первый Национальный».

«Я вам больше скажу: сейчас готовится решение, которое будет принято на Кабинете министров, о том, что при выполнении государственного заказа, будь-то скорая помощь или служебные автомобили для каких-то ведомств, приоритет будет отдаваться автомобилям, которые произведены в Украине», – отметил министр.

В связи с этим, по его словам, падение производства украинского автопрома – рекордное в мире.

«Давайте возьмем факты: наш автопром производил в 2008 году 401 тысячу автомобилей, сейчас он производит 69,6 тысяч, падение на 79%, такого падения автопрома нет ни в одной стране. Теперь возьмем загруженность наших заводов, они загружены на 20%, сколько людей потеряли работу за это время. Это важный момент, потому что занятость населения имеет очень серьезное значение для нашего министерства: работало 49 тысяч человек в 2008 году, сейчас работает 20 тысяч человек», – добавил чиновник.

По его мнению, введение спецпошлин на импортные авто стимулирует рост производства отечественных автомобилей, приток иностранных инвестиций в украинский автопром, увеличит количество рабочих мест на его предприятиях.

Напомним, что ранее Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) опубликовала свое решение ввести спецпошлину на новые импортные машины. Она составит 6,46% на автомобили с двигателем от 1 до 1,5 литров и 12,95% для автомобилей с двигателем от 1,5 до 2,2 литров. Решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

Минэкономики констатирует, что применение спецпошлин положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, даст ему возможность облегчить процесс экономического приспособления к условиям конкуренции и приведет к устранению влияния диспропорций в торговле, возникших вследствие условий импорта в Украину автомобильной продукции.