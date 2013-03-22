Рынок доставки бутилированной воды в Киеве за год вырос на 70% - эксперты

В общем рынок HOD (доставки воды домой и в офисы) на сегодняшний день составляет около 200 млн. литров.

Об этом сообщил президент Ассоциации «Бутилированные воды Украины» (АБВУ) Игорь Пастух на круглом столе «Рынок бутилированой воды. Стандраты качества», проходившем в УНИАН.

«Сейчас мы считаем, что рынок реально вырос до 200 млн. литров. Если учесть, что цена (за бутыль, которая составляет 18,9 литров - УНИАН) где-то в среднем 30-35 грн, можно получить соответствующую цифру», - сказал И.Пастух.

Как отметил И.Пастух, по результатам проведенных АБВУ исследований, в 2012 году доля опрошенных домохозяйств, пользующихся доставкой бутилированной воды, в прошлом году выросла до 12% с 7% в 2011 году. Кроме того, в 2012 году возрастной диапазон киеявлян, которые заказывают воду с доставкой на дом, расширился до 20-55 лет против 25-45 лет в 2011 году.

Как отметил президент АБВУ, рынок бутилированной воды в Украине значительно вырос до 2008 года и наданным момент не имеет стремительного развития.

«В 2008-2009 годах был спад. После этого мы догнали показатели, но такого сумасшедшего роста, как до 2008 года, нет. Рост рынка составляет 3-5%», - сообщил И.Пастух.

По словам президента ассоциации, при таком объеме общая доля рынка компаний-поставщиков бутилированной воды, входящих в состав АБВУ, составляет около 40-46% из существующих на рынке Украины 200-250 операторов доставки воды.

Как отметила главный технолог одного из крупных производителей бутилированной воды Лилия Яценко, производители воды должны гарантировать качество воды, которую они выпускают. В частности, среди факторов, влияющих на качество бутилированной, она назвала: природное происхождение воды из подземных артезианских источников, правильную фильтрацию, безопасность тары и дополнительных материалов, проведение регулярных химических и микробиологических анализов воды, а также соблюдение стандартов санитарных норм и контроль технологического процесса.

«Для получения качественного продукта немаловажным является соблюдение всех норм на производстве. Клиент по требованию может получить всю информацию о том, какую воду он пьет», - уточнила технолог, добавив, что потребители могут требовать у поставщиков воды сертификат качества и протоколы регулярных анализов.

В сегодняшних условиях только крупные производители могут обеспечить высокое и стабильное качество своего продукта, а также разработать надежную систему контроля и гарантий качества бутилированной воды.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции семейный врач и диетолог Борис Скачко, сегодня потребление воды для человека становится все более важным.

«Человек употребляет около 1 тонны воды в год. При этом ее качество существенно влияет на здоровье человека», - сказал Б.Скачко.

По словам медика, если человек пьет меньше нормы желательного потребления воды или не следит за ее качеством, у него может возникнуть или развиться ряд болезней, таких как депрессия, болезни сердца, желудочно-кишечного тракта, почек, кожи и т.д.

Справка УНИАН. Ассоциация «Бутилированые воды Украины» существует с 2005 года и объединяет операторов рынка бутилированной воды с доставкой, поставщиков оборудования и дистрибьюторов.

Компании, входящие в состав АБВУ, являются сертифицированными членами Европейской Ассоциации Бутилировщиков (WatercoolerEurope).

По состоянию на 2012 г. в компанию входят такие компании, как: "Грайф Украина", "ИДС Аква Сервис", "НебеснаКриниця", "Юджин Лтд", "Компания Субос", "Райськеджерело", "Чиста вода", "Компания МСТ".