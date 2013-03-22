Янукович указал, где взять деньги для сельских бюджетов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на заседании Совета регионов.

“Среди базовых приоритетов государственной политики есть рост доходов и качества жизни на селе. Этому должно способствовать увеличение арендной платы за использование земли крупными предприятиями - арендаторами”, - сказал В.Янукович.

Президент обратил внимание на то, что неотложным является решение проблем жителей сельской местности.

Он напомнил, что в Украине более 28 тысяч населенных пунктов, в которых проживает почти треть граждан государства.

“Сегодня я обращаю внимание правительства, что уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве на 35% ниже, чем заработной платы в целом по Украине, среди хронических проблем села низкие показатели уровня жизни, небольшие доходы, устаревшая инфраструктура”, - сказал Президент.

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Он подчеркнул, что сегодня очень важны рост уровня жизни, рост доходов, развитие инфраструктуры и улучшение доступа к медицинским и образовательным услугам жителями села. “Создание современных условий жизни на селе в социальном, культурном и духовном понимании - это самое первое задание для местной власти”, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что этому должны способствовать и комплексные реформы в медицинской и образовательной сфере, которые сегодня проводятся в государстве.