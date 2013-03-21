Янукович: Государство должно помогать развитию фермерства и кооперации

«Благодаря объединению усилий государства и производителей сельскохозяйственной продукции над развитием кооперации, повысится экономический результат от сельхозпроизводства, а также социальные стандарты проживания на селе. Поэтому государство должно гарантировать помощь развитию сельскохозяйственной обслуживающей кооперации на всех этапах ее создания. В свою очередь, это поможет обеспечить внутренний рынок продовольствием и повысить стандарты безопасности продукции», − отметил Глава государства.

По мнению Виктора Януковича, сейчас одной из важнейших задач правительства и органов власти всех уровней является создание новых рабочих мест в сельской местности, привлечение молодых специалистов к развитию села, поддержка и развитие сельхозпредприятий, фермерства, в том числе семейного. Поэтому правительству в рамках действующих бюджетных программ необходимо обеспечить полноценное финансирование мер, направленных на поддержку фермеров.

«Реализация этих задач создаст условия для достижения стратегических целей, которыми я считаю повышение товарности сельхозпроизводства и обеспечение внутреннего рынка продовольствием высокого качества», − подчеркнул Президент.

Напомним, что Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в прошлом году представил инициативу «Родное село», которая предусматривает социально-экономическое развитие сельских территорий путем создания кооперативов. Ее поддержали профильные ассоциации, общественные организации, международные и отечественные эксперты. А более 9 тысяч сельских и поселковых председателей, которые приняли участие в опросе Минагрополитики, высказались за создание обслуживающих кооперативов.