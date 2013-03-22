Черкасский горсовет сократил каждого десятого

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета со ссылкой на управляющего делами исполкома Николая Кудрявцева, соответствующее решение было принято 21 марта на сессии.

По его словам, сейчас в аппарате работают 509 человек, через три месяца будет сокращен 51 работник. Необходимость сокращения связана с необеспеченностью фонда заработной платы, сказал Н.Кудрявцев.

Он также разъяснил, что реорганизация коснется нескольких направлений: в частности будут объединяться службы, которые в настоящее время работают в Центре предоставления административных услуг. Достаточно серьезное сокращение состоится в управлении социальной защиты - внедрят систему обслуживания, существующую ныне в Центре предоставления административных услуг. Также создано управление поддержки гражданского общества как самостоятельное юридическое лицо на базе отдела. Жилищным учетом отныне будет заниматься департамент управления делами. Надзор за охраной труда вместо департамента социальной политики будет осуществлять департамент муниципальной инспекции. Также состоятся сокращения в ряде отделов.