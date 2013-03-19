УПЦ Киевского Патриархата ждет шагов навстречу от Москвы

Как сообщает сайт УПЦ КП, об этом говорится в комментарии архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия о позиции управляющего делами УПЦ МП митрополита Антония (Паканича) относительно диалога с Киевским Патриархатом, выраженной в интервью «Комсомольской правде в Украине».

Вместе с тем, подчеркнул владыка Евстратий, необходимо четко понимать: практический ответ на наш призыв к диалогу сегодня зависит от УПЦ МП.

«Киевский Патриархат был инициатором и предпринял ряд шагов к диалогу – мы обратились с официальным письмом к УПЦ МП и имели встречу в Лавре с ее Предстоятелем митрополитом Владимиром, мы просили образовать рабочую группу для подготовки к диалогу, мы выступили с инициативой встречи рабочих групп в Лавре в октябре 2009 р.», - напомнил архиепископ Евстратий.

Он отметил, что «эта встреча, в которой также принимал участие и владыка Антоний, была успешной». «Однако меньше, чем за неделю Синод РПЦ отозвал в Москву одного из ключевых участников подготовки к диалогу, архимандрита Кирилла (Говоруна). И после этого подготовка замерла. Мы несколько раз предлагали разные даты встреч, разные форматы продолжения работы, однако дело дальше не сдвинулось с места. Поэтому было бы очень хорошо, если бы слова о настроенности к диалогу снова нашли продолжения в делах», - подчеркнул представитель УПЦ КП и прибавил: «С своей стороны, как член рабочей группы и пресс-секретарь Киевской Патриархии, могу засвидетельствовать – мы готовы встретиться даже завтра, если со стороны УПЦ МП поступит такое предложение».

«Объясняя отсутствие практических шагов в диалоге, владыка Антоний напомнил о событиях межконфессионального противостояния, которые еще живы в сознании рядовых членов УПЦ МП. Следует сказать, что в сознании архиереев, духовенства и верных Киевского Патриархата эти события также живы, и им неоднократно приходится сталкиваться с проявлениями агрессии в отношении себя и сегодня», - отметил архиепископ Евстратий.

Он отметил, что «для того и существует диалог, чтоб не возвращаться к прошлому, не разжигать вражду, а искать пути примирения и понимания. Обиды прошлого не должны определять все наши сегодняшние поступки».

По его убеждению, «не оправдывает отсутствие практических шагов в диалоге и разница в позициях сторон». «Если разницы нет – тогда и диалог не нужен, потому что есть единомыслие. Назначение же диалога – сближать тех, кто имеет различные мнения, искать точки соприкосновения, дать возможность услышать друг друга», - заметил представитель УПЦ КП.

«Понятно, что не все в вопросе диалога зависит от владыки Антония, или митрополита Владимира, или даже целой УПЦ МП. Важную роль в этом деле играет Московская патриархия, которая, судя по действиям, является категорической противницей взаимопонимания между нашими Церквями, потому что напрасно надеется на присоединение УПЦ КП к Московскому Патриархату на его условиях», - отметил архиепископ Евстратий.

«Поэтому мы также самую большую надежду в деле преодоления церковного раскола возлагаем не на людей, а на Бога» – подытожил архиепископ Евстратий.