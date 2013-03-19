Россия дает понять, что ЕС возле украинской трубы ей нежелателен

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сказал Постоянный представитель РФ при Европейском Союзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир Чижов в ходе пресс-конференции в Москве.

"Что касается консорциума, то Россия предложила Украине двусторонний формат. Я знаю, что раньше была идея трехстороннего консорциума - с участием европейской стороны. На сегодняшний день мы не видим добавленной стоимости от включения третей стороны", - сказал В.Чижов.

Дипломат также подтвердил весомое значение украинской ГТС в европейской политике. "Конечно, газотранспортная система Украины - это важная часть обеспечения энергетической безопасности Европы", - сказал он.

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В.Чижов также добавил, что неоспоримым является и факт необходимости ее модернизации.

"Насколько надежны, например, насосы Сумского завода, которые работают еще с советских времен - это вопрос к экспертам", - сказал он.

По информации В.Чижова, Россия готова озаботится вопросом модернизации украинской ГТС в рамках будущего консорциума.

"Что касается самого проекта модернизации ГТС, то нам он видится как предмет деятельности предлагаемого двустороннего консорциума", - сказал он.